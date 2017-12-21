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Открывается выставка к140-летию газеты «Саратовский дневник»

Новости
Открывается выставка к140-летию газеты «Саратовский дневник»

Центр муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки совместно с ОГУ «Государственный архив Саратовской области» в рамках проекта «Книгу области листая» организовал выставку копий архивных документов «Из истории саратовской периодической печати. К 140-летию газеты «Саратовский дневник».

С 1 (13) сентября 1877 года по 2 февраля 1907 гг. в Саратове издавалась газета «Саратовский дневник». По своему характеру это издание являлось литературно-политическим. На его страницах отражались все стороны жизни Саратова, губернии, страны, публиковались официальные документы: царские манифесты, указы, обязательные постановления губернаторов.

Газета «Саратовский дневник» пользовалась большой популярностью в дореволюционном Саратове.

Издателями-редакторами газеты в разное время были И.Т. Нерода, К.Н. Ищенко, Н.Ф. Хованский, Б.А. Маркович. С ней сотрудничали И.П. Горизонтов, Н.М. Архангельский, В.И. Дурасов, а также находившиеся под негласным надзором полиции Н.Е. Коронин-Петропавловский, А.В. Переводчикова, другие саратовские журналисты и писатели.

На выставке представлены копии архивных документов из ОГУ «ГАСО»: Сообщение о посещении г. Саратова великим князем Николаем Николаевичем с сыном Петром Николаевичем и свитой (18 августа 1883 г.); Рекламное объявление о покупке пасхальных яиц к празднованию Пасхи (1885 г.); Сообщение о порядке празднования 9-го мая 1891 года 300-летнего юбилея основания города Саратова (1591–1891 года); Рождественский рассказ Н. Архангельского «Как Точкин не написал рождественского рассказа» (1900 г.); Сведения о периодических изданиях, издаваемых в г. Саратове в типографии братьев Ищенко с 1871 по 1893 гг., из рукописи Ф.С. Шиманского «Печатное дело в Саратовской губернии» и др.

До сегодняшнего дня газета «Саратовский дневник» остается замечательным источником для изучения истории Саратовского края.

На экспозиции также можно ознакомиться с книгами по истории саратовской периодической печати из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.

Выставка работает до 20.01.2018 г. по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, 158/162. Часы работы: с 9.00 до 20.00. Вход свободный.