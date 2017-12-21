21 декабря 2017 01:10 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:17 | 20 декабря
Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в Саратове
16:46 | 20 декабря
Открывается выставка к140-летию газеты «Саратовский дневник»
16:12 | 20 декабря
В Саратове выберут лучшего народного дружинника области
15:18 | 20 декабря
За три года строительная отрасль перечислила в областной бюджет более пяти миллиардов рублей
14:31 | 20 декабря
Вячеслав Моше Кантор требует от европейских стран мер для наказания виновных в атаках в Гётеборге и Амстердаме
13:41 | 20 декабря
Пользователи интернета получили новый сервис бесплатных объявлений Gigito.ru
12:35 | 20 декабря
В Саратове из-за шествия снеговиков перекроют движение
11:43 | 20 декабря
Вокальный ансамбль "Золушка" отмечает 30-летие
10:50 | 20 декабря
В Заводском районе откроют дом Деда Мороза
09:53 | 20 декабря
Передано в суд дело о заказном убийстве саратовского дольщика
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Пользователи интернета получили новый сервис бесплатных объявлений Gigito.ru

Новости
Пользователи интернета получили новый сервис бесплатных объявлений Gigito.ru

На российском рынке появилась новая площадка для размещения бесплатных объявлений. Очень активно заявил о себе сервис Gigito.ru, который буквально с первых дней работы начал получать хорошую посещаемость. Этому способствуют бесплатные условия публикации объявлений, которые, как заявил создатель Gigito.ru Алексей Рыбников, становиться платными в дальнейшем не будут.

Сервис Gigito.ru (https://gigito.ru) – универсальный классифайдер, его услугами удобно и выгодно пользоваться как частным лицам, так и организациям. Сервис позволяет разместить какое угодно количество объявлений, для чего создана кнопка «Импорт объявлений». Алексей Рыбников рассказал, что сервис будет зарабатывать на рекламе и оказании услуг по продвижению объявлений внутри сайта.

Эксперт Федор Вирин из Data Insight согласен со многими другими экспертами в том, что в ближайшее время рынок С2С будет расти стремительными темпами. Многие пользователи признаются, что неплохо зарабатывают на сделках с сайтов объявлений.