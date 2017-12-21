Пользователи интернета получили новый сервис бесплатных объявлений Gigito.ru
На российском рынке появилась новая площадка для размещения бесплатных объявлений. Очень активно заявил о себе сервис Gigito.ru, который буквально с первых дней работы начал получать хорошую посещаемость. Этому способствуют бесплатные условия публикации объявлений, которые, как заявил создатель Gigito.ru Алексей Рыбников, становиться платными в дальнейшем не будут.
Сервис Gigito.ru (https://gigito.ru) – универсальный классифайдер, его услугами удобно и выгодно пользоваться как частным лицам, так и организациям. Сервис позволяет разместить какое угодно количество объявлений, для чего создана кнопка «Импорт объявлений». Алексей Рыбников рассказал, что сервис будет зарабатывать на рекламе и оказании услуг по продвижению объявлений внутри сайта.
Эксперт Федор Вирин из Data Insight согласен со многими другими экспертами в том, что в ближайшее время рынок С2С будет расти стремительными темпами. Многие пользователи признаются, что неплохо зарабатывают на сделках с сайтов объявлений.