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Саратовских школьников приглашают в "Волшебный мир кино"

Новости / Культура
Саратовских школьников приглашают в "Волшебный мир кино"


Фестиваль с таким названием открывается сегодня в Саратове и продлится до окончания каникул.

По информации областного методического киновидеоцентра, торжественное открытие в 10.00 на площадке гимназии №87 Ленинского района. Гимназисты начальных классов первыми в Саратовской области познакомятся с новой уникальной программой областного киновидеоцентра "Веселый космический сейшн Деда Мороза".

Ребята будут танцевать, петь, участвовать в викторинах и конкурсах. Их соперниками по играм станут космические мульт-разбойники и Космическая Ведьма, а партнерами по возвращению Деда Мороза из незапланированного звездного путешествия - анимационные собачки Белка и Стрелка и интеллектуал Звездочет.

Затем для маленьких участников фестиваля киновидеоцентром будет организован показ художественного фильма "Снежная королева 3: Огонь и лед" (6+).

В дни областного кинофестиваля для детей и подростков "Волшебный мир кино" на всех киноустановках области состоятся новогодние праздничные мероприятия с показом тематических художественных и анимационных лент.

Фото https://pimg.mycdn.me