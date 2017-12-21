Вокальный ансамбль "Золушка" отмечает 30-летие

просмотров: 104

По информации министерства культуры области, за 30-летнюю историю "Золушки" более 500 ребят получили прекрасную возможность обучения в этом творческом коллективе. Выпускники, окончив профильные средние и высшие учебные заведения, успешно работают в гг.Энгельсе, Саратове, Тамбове, Санкт-Петербурге, Москве.Средний и младший составы имеют самостоятельные названия – "Музыкальная шкатулка", "Шкатулочка". Эти коллективы неоднократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов различного уровня. С 2010 года ансамбль "Золушка" базируется в Детской школе искусств №5 Энгельсского района.Вокальный ансамбль "Золушка" – лауреат областных фестивалей "Салют Победы", "Парад достижений" в рамках областного конкурса "Огней так много золотых", "Хрустальный голос", победитель международных и всероссийских конкурсов-фестивалей детского и юношеского творчества "Кинотаврик" (г.Сочи), "Юные таланты встречают друзей" (город-побратим Подольск), "Хрустальная магнолия" (г.Сочи), "Праздник детства" (г.Санкт-Петербург), "Ангел-хранитель" (г.Кисловодск), "БАЛтийское соЗВЕЗДие" (г.Саратов), "Хрустальная Ника" (г.Анапа), "Голоса XXI века" (гг.Анапа, Владимир, Суздаль), "Весенний перезвон" (г.Саратов), "Vivat, таланты!" (г.Саратов), "Молодые таланты России" (г.Энгельс), "Детство цвета апельсина" (г.Саратов), "Звездный дождь" (г.Казань).Вокальный ансамбль "Золушка" стал обладателем Гран-при Международного конкурса детского и юношеского творчества "На крыльях таланта" (г.Саратов), Всероссийского вокального конкурса "Хрустальный голос" (г.Саратов), Международного фестиваля-конкурса "Праздник детства" (г.Санкт-Петербург), Всероссийского конкурса-фестиваля "Музыкальные звездочки России" (г.Энгельс), Международного конкурса-фестиваля "Хрустальное сердце мира" под патронатом фонда В.Спивакова (г.Саратов).Солисты вокального ансамбля "Золушка" 5 раз становились обладателями именных стипендий губернатора Саратовской области, призерами II Всемирных Дельфийских игр, Международного форума моделей и талантов "Fashionhouseinternational", победителями всероссийских конкурсов в гг. Анапа, Владимир, Подольск, Сочи, Саратов, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Москва, обладателями Гран-при областных конкурсов вокального творчества "Хрустальный голос", победителями отборочного этапа телепроекта "Новая детская волна".Александра Воробьева – выпускница ансамбля "Золушка" - стала победительницей III сезона телепроекта "Голос".Юбилейный вечер "Галина, "Золушка" и друзья – 30 лет вместе!" пройдет сегодня в Детской школе искусств №5.Фото http://vesti.lv