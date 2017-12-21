В Заводском районе откроют дом Деда Мороза
Сказочная резиденция начнет работу сегодня в сквере «Дружба народов» в 13.00.
По информации районной администрации, в ходе церемонии открытия новогодние персонажи проведут экскурсию по своему дому. Юные гости смогут пообщаться с Дедушкой и Снегурочкой, сфотографироваться с ними или рассказать им стихотворение, спеть песню.
Кроме того, в этот день будут организованы игры и зимние забавы, малыши смогут пройти интересные испытания, поводить хороводы, поучаствовать в конкурсах.
Дом Деда Мороза будет работать с 20 декабря по 8 января с 17.00 до 19.00.
Фото http://saratovmer.ru