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В Заводском районе откроют дом Деда Мороза

Новости
В Заводском районе откроют дом Деда Мороза


Сказочная резиденция начнет работу сегодня в сквере «Дружба народов» в 13.00.

По информации районной администрации, в ходе церемонии открытия новогодние персонажи проведут экскурсию по своему дому. Юные гости смогут пообщаться с Дедушкой и Снегурочкой, сфотографироваться с ними или рассказать им стихотворение, спеть песню.

Кроме того, в этот день будут организованы игры и зимние забавы, малыши смогут пройти интересные испытания, поводить хороводы, поучаствовать в конкурсах.

Дом Деда Мороза будет работать с 20 декабря по 8 января с 17.00 до 19.00.

Фото http://saratovmer.ru