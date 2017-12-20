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Передано в суд дело о заказном убийстве саратовского дольщика

Новости / ЧП
Передано в суд дело о заказном убийстве саратовского дольщика


Будет определена степень участия в совершении преступления пяти фигурантов.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, 26 марта в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из жилых домов, расположенных на улице Степана Разина, тела 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативных мероприятия была установлена причастность к совершению особо тяжкого преступления пятерых местных жителей. Их задержание осуществлялось 31 марта при содействии сотрудников ОМОН.

- По данным следствия, в 2017 году 43-летний местный житель со своей 43-летней сожительницей решили завладеть квартирой, дольщиком которой являлся потерпевший, приходившийся братом умершему супругу указанной женщины, - сообщают подробности в управлении. - Для реализации преступного умысла, направленного на убийство потерпевшего, сожитель злоумышленницы обратился к своему 35-летнему знакомому с просьбой за денежное вознаграждение приискать исполнителя совершения противоправного деяния. Тогда последний попросил 36-летнего приятеля, освободившегося из мест лишения свободы в конце 2016 года, где отбывал наказание за убийство, реализовать преступный умысел. Согласившись, исполнитель встретился с заказчиком для уточнения деталей будущего преступления, после чего сожительница заказчика предоставила исполнителю возможность увидеть потерпевшего.

В ночь с 25 на 26 марта исполнитель привлек к совершению убийства своего 27-летнего приятеля, с которым ранее отбывал наказание в одном из исправительных учреждений.

В указанный период исполнители встретили на улице потерпевшего, который в тот момент находился со своим 41-летним товарищем, и напали на мужчин, нанося им побои металлическим предметом. 42-летнему мужчине также был нанесен удар ножом в шею. От полученных повреждений он скончался на месте, а обвиняемые скрылись с места происшествия, впоследствии избавившись от орудий преступления.

После произошедшего второй потерпевший, придя в сознание, смог дойти до ближайшего отдела полиции, сотрудники которого вызвали ему "скорую медицинскую помощь". Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинен тяжкий вред.

За период предварительного следствия следователями проведен значительный объем работы, в том числе более 70 допросов потерпевших, свидетелей, обвиняемых, не менее 8 очных ставок между участниками уголовного производства, а также 6 проверок показаний на месте, назначено и проведено свыше 20 различных судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 16 томов уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по данному факту, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://spb.sledcom.ru