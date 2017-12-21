В Саратове из-за шествия снеговиков перекроют движение
Ограничение будет введено 23 декабря с 16.30 до 17.00.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, в этот отрезок времени нельзя будет проехать по пр. Кирова (на участке дороги от ул. Чапаева до ул. Максима Горького), по ул. Максима Горького (от пр. Кирова до ул. Киселева), по ул. Киселева (от ул. Максима Горького до Театральной площади), по ул. Волжской (от ул. Октябрьской до ул. Радищева), по ул. Радищева (от ул. Волжской до ул. Московской).
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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