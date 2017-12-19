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В Саратове открыт памятник Николаю Палькину

Новости / Культура
В Саратове открыт памятник Николаю Палькину


Монумент известному поэту, заслуженному работнику культуры РФ установлен на Набережной космонавтов, на подпорной стенке спуска по ул. Комсомольской.

По информации министерства культуры области, монумент изготовлен саратовскими авторами: скульптором, заслуженным художником Российской Федерации, членом-корреспондентом Российской академии художеств А.Щербаковым и архитектором Д.Назимовым. Проектировкой, изготовлением, а также благоустройством прилегающей территории занимались сотрудники культурного фонда Николая Палькина.

Право убрать покрывало с памятника предоставили родственникам поэта.

Саратовцы, которые приняли участие в церемонии, отмечали, что Николаю Пальнику всегда было присуще отличное чувство юмора, любовь к веселым жизненным историям, которыми он делился с огромным количеством своих друзей и поклонников. Поэт является автором нескольких десятков книг и около сотни песен, которые были написаны в сотрудничестве с композиторами В. Захаровым, В. Левашовым, С. Туликовым и другими.

Фото http://om-saratov.ru