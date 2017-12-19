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В балаковской девятиэтажке произошел взрыв газа

Новости / ЧП
В балаковской девятиэтажке произошел взрыв газа

По поручению губернатора Валерия Радаева на место происшествия выехал зампред правительства Александр Буренин.

По информации пресс-службы главы региона, сегодня в одном из девятиэтажных домов в центре Балакова прогремел взрыв. Сообщается, что ЧП произошло во время ремонтных работ в результате утечки бытового газа. Возникло возгорание, на объект экстренно прибыли пожарные и коммунальные службы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в результате происшествия один человек погиб.

Валерий Радаев поручил разобраться в ситуации. По его поручению в Балаково выехал зампред правительства Александр Буренин. Он будет координировать действия на месте.

Фото http://sevkavportal.ru