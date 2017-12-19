Стартует второй этап проверочных работ по математике
21 декабря в Саратовской области пройдет второй этап региональной проверочной работы по математике для обучающихся 9 классов.
Они проводятся в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
Мероприятие направленно на определение уровня освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования по учебному предмету «Математика» в соответствии с федеральными государственными стандартами основного общего образования.
В региональной проверочной работе по математике планируют принять участие около 20 000 школьников. Обучающиеся выполнят проверочную работу с использованием контрольных измерительных материалов. Работа будет оцениваться по первичным баллам с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале.
Обработка бланков ответов будет осуществляться автоматизировано в Региональном центре оценки качества образования.