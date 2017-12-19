В Саратове подведут итоги конкурса на лучший путеводитель «Туризм в саратовской глубинке»
22 декабря 2017 года в 15.00 в отеле «Загреб» (г.Саратов, ул. Астраханская, 88) состоится торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса на лучший туристский путеводитель «Туризм в саратовской глубинке». В рамках мероприятия состоится экскурсия по комплексу.
"Конкурс на лучший туристский путеводитель «Туризм в саратовской глубинке» проводился Туристским информационным центром с 25 сентября 2017 года. Конкурс проходил в четырех номинациях: «Лучший туристский путеводитель по региону»; «Лучший календарь событий Саратовской области на 2018 год»; «Лучший туристский путеводитель по зеленым местам Саратовской области» (экологическая тематика); «Лучшая туристская карта региона» (Экологическая, гастрономическая, паломническая (религиозная) и другие).
Всего на конкурс поступило 11 заявок от студентов высших образовательных учреждений области. Авторы предложили в качестве конкурсных работ тематические путеводители по региону, путеводители по зеленым местам Саратовской области и событийный календарь на грядущий год", - сообщает пресс-служба областного министерства молодежной политики, спорта и туризма.