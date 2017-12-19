19 декабря 2017 21:34 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 19 декабря
В Саратове открыт памятник Николаю Палькину
16:57 | 19 декабря
В Саратовской области отмечен рост производства молока
16:00 | 19 декабря
Стартует второй этап проверочных работ по математике
15:04 | 19 декабря
В Саратове подведут итоги конкурса на лучший путеводитель «Туризм в саратовской глубинке»
14:11 | 19 декабря
В балаковской девятиэтажке произошел взрыв газа
13:18 | 19 декабря
В Саратове готовятся к открытию елочные базары
12:29 | 19 декабря
43-летний мужчина сгорел в доме, за которым присматривал по просьбе хозяина
11:38 | 19 декабря
В Саратов едет "Великий русский цирк"
10:47 | 19 декабря
У консерватории установили новогоднюю елку
09:54 | 19 декабря
Названы победители регионального открытого конкурса "Ремесленник года-2017"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовской области отмечен рост производства молока

Новости
В Саратовской области отмечен рост производства молока

По сообщению регионального министерства сельского хозяйства, за 11 месяцев 2017 года во всех категориях хозяйств области произведено 670,4 тысяч тонн молока (100,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях темп роста составил 104,2%, в крестьянских фермерских хозяйствах - 104,7%.

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 112,3 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 287 тонн, надой молока от коровы за сутки -13,3 кг (+1,1 кг к 2016 году). С начала года у населения закуплено 43,7 тыс. тонн молока.

В производстве молока лидируют Марксовский (49 152 тонны), Базарно-Карабулакский (9 843 тонны), Татищевский (6 444 тонны), Пугачевский (5 641 тонна) и Калининский (5 567 тонн) муниципальные районы.