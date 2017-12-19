В Саратовской области отмечен рост производства молока
По сообщению регионального министерства сельского хозяйства, за 11 месяцев 2017 года во всех категориях хозяйств области произведено 670,4 тысяч тонн молока (100,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях темп роста составил 104,2%, в крестьянских фермерских хозяйствах - 104,7%.
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области в сельхозпредприятиях произведено 112,3 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 287 тонн, надой молока от коровы за сутки -13,3 кг (+1,1 кг к 2016 году). С начала года у населения закуплено 43,7 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (49 152 тонны), Базарно-Карабулакский (9 843 тонны), Татищевский (6 444 тонны), Пугачевский (5 641 тонна) и Калининский (5 567 тонн) муниципальные районы.