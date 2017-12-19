В Саратове готовятся к открытию елочные базары
С 20 декабря 2017 года начнут функционировать ежегодные ярмарки по реализации елок, сосен и хвойного лапника. На территории города будет организовано 58 елочных базаров.
Цены на пушистых красавиц начинаются от 200 рублей и зависят как от вида, размера хвойного дерева, так и от его происхождения. Хвойные деревья везут из Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.
Работать «елочные базары» будут до 18.00 часов 31 декабря,- сообщает пресс-служба городской мэрии.