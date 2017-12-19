В Саратов едет "Великий русский цирк"

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Новогодние праздники - это всегда самые волшебные мгновения в году, когда обязательно царит сказочная, позитивная и добрая атмосфера. Несмотря на реконструкцию Саратовского цирка, программа «Великий русский цирк» под руководством народного артиста России Мстислава Запашного создаст это незабываемое новогоднее настроение в Ледовом дворце "Кристалл", где будет расположена полноценная 13-ти метровая арена с профессиональным световым и звуковым оборудованием.Шоу-программу будет интересно смотреть не только юным зрителям, но и взрослым. В двух отделениях представлены различные жанры циркового искусства. Гвоздем программы является аттракцион «Тигры на земле и в воздухе» под руководством и при участии народного артиста России, Лауреата международного конкурса в Италии 1994 года, обладателя Гран-при Национальной премии «Циркъ-2002» в номинации «Создание нового выдающегося аттракциона и высокохудожественное мастерство», обладателя Гран-при Второго всемирного фестиваля циркового искусства в Москве в 2005 году, Золотого приза Третьего Международного фестиваля артистов цирка в Ижевске в 2010 году Мстислава Запашного.