43-летний мужчина сгорел в доме, за которым присматривал по просьбе хозяина
Еще один человек пострадал.
По информации СУ СКР по Саратовской области, погибший вместе со своим 26-летним приятелем «присматривал» за частным домовладением, расположенным в одном из сел Перелюбского района. Ночью 18 декабря, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнем при курении в жилом помещении произошло возгорание, которое заметил местный житель. Он и обратился в экстренные службы. Одного из мужчин удалось спасти, с полученными ожогами пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение. Его приятель скончался на месте.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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