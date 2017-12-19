У консерватории установили новогоднюю елку
Подготовка к праздникам в Саратове продолжается.
Большое внимание уделено украшению проспекта Кирова. Над пешеходной зоной уже засверкали световые украшения и иллюминация.
Кроме того, на площадке напротив здания Саратовской консерватории установили главный символ праздника - елку. Хвойное дерево украсили игрушками и гирляндами. Еще одна ель установлена на проспекте между улицами Вольская и Горького. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.
Фото http://leadershipaa.org