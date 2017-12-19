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Названы победители регионального открытого конкурса "Ремесленник года-2017"
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Названы победители регионального открытого конкурса "Ремесленник года-2017"

Новости
Названы победители регионального открытого конкурса "Ремесленник года-2017"


Церемония награждения прошла 15 декабря в здании старого ТЮЗа.

По информации комитета экономического развития, конкурс проводился автономной некоммерческой организацией "Палата ремесел Саратовской области" с 7 августа по 15 декабря. Всего было подано более 250 заявок от мастеров-ремесленников из Саратова и 33 районов области, представивших свои работы в 22 номинациях.

По решению жюри звания "Лучший мастер вышивки" был удостоен Виталий Феофанов. Лучшим мастером по работе со стеклом вновь признана молодая художница Мария Красникова. В номинации "Лучший мастер по работе с бисером" первое место заняла Надежда Дудина. Лучшим мастером лаковой миниатюры и иконописи был признан Александр Ермилов.

Первое место в номинации по созданию музыкальных инструментов жюри присудило двум мастерам-изготовителям саратовской гармони - Сергею Букарову и Вячеславу Дробышеву.

Лучшим мастером по работе с кожей стала Алена Тихонова. В номинации "Лучший мастер по изготовлению гончарных изделий" первое место заняла Татьяна Полонская, лучшим мастером по изготовлению народного костюма стала Cветлана Белоногова.

Лучшими мастерами по работе с шерстью в нашей области признаны Ирина Старостина и Юлия Евтеева. Римма Портнова победила в номинации "Лучший мастер по изготовлению украшений, предметов декора из полимерной глины".

Мастеру по изготовлению авторской куклы Елене Патрушевой был присужден специальный приз Саратовского государственного художественного музея им. А.Н.Радищева.

Награждение самых талантливых и умелых мастеров региона сопровождалось концертной шоу-программой. Для гостей праздника выступили фольклорные ансамбли "Балаган" и "Забава", хореографический коллектив "Сюрприз", победительница саратовского этапа всероссийского конкурса "Синяя птица 2016" Дарья Левикина, резиденты ОО "Творческая молодежь" Ульяна Москаленко и Дарья Прохорова.

В течение дня также проходил фестиваль народных мастеров и художников региона "Палитра ремесел", где саратовцы и гости города посетили множество авторских мастер-классов, показ мод, а также смогли приобрести уникальные изделия ручной работы от лучших саратовских ремесленников.

Фото http://www.pravda-tv.ru