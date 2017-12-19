Названы победители регионального открытого конкурса "Ремесленник года-2017"

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По информации комитета экономического развития, конкурс проводился автономной некоммерческой организацией "Палата ремесел Саратовской области" с 7 августа по 15 декабря. Всего было подано более 250 заявок от мастеров-ремесленников из Саратова и 33 районов области, представивших свои работы в 22 номинациях.По решению жюри звания "Лучший мастер вышивки" был удостоен Виталий Феофанов. Лучшим мастером по работе со стеклом вновь признана молодая художница Мария Красникова. В номинации "Лучший мастер по работе с бисером" первое место заняла Надежда Дудина. Лучшим мастером лаковой миниатюры и иконописи был признан Александр Ермилов.Первое место в номинации по созданию музыкальных инструментов жюри присудило двум мастерам-изготовителям саратовской гармони - Сергею Букарову и Вячеславу Дробышеву.Лучшим мастером по работе с кожей стала Алена Тихонова. В номинации "Лучший мастер по изготовлению гончарных изделий" первое место заняла Татьяна Полонская, лучшим мастером по изготовлению народного костюма стала Cветлана Белоногова.Лучшими мастерами по работе с шерстью в нашей области признаны Ирина Старостина и Юлия Евтеева. Римма Портнова победила в номинации "Лучший мастер по изготовлению украшений, предметов декора из полимерной глины".Мастеру по изготовлению авторской куклы Елене Патрушевой был присужден специальный приз Саратовского государственного художественного музея им. А.Н.Радищева.Награждение самых талантливых и умелых мастеров региона сопровождалось концертной шоу-программой. Для гостей праздника выступили фольклорные ансамбли "Балаган" и "Забава", хореографический коллектив "Сюрприз", победительница саратовского этапа всероссийского конкурса "Синяя птица 2016" Дарья Левикина, резиденты ОО "Творческая молодежь" Ульяна Москаленко и Дарья Прохорова.В течение дня также проходил фестиваль народных мастеров и художников региона "Палитра ремесел", где саратовцы и гости города посетили множество авторских мастер-классов, показ мод, а также смогли приобрести уникальные изделия ручной работы от лучших саратовских ремесленников.Фото http://www.pravda-tv.ru