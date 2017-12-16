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Выбрать полезный и умный подарок для детей и взрослых поможет CCCSTORE

Новости
Выбрать полезный и умный подарок для детей и взрослых поможет CCCSTORE


Интернет-магазин головоломок CCCSTORE: Cut Corner Cubes в преддверии новогодних праздников приглашает спидкуберов и любителей проводить время с пользой познакомиться с ассортиментом и новинками. Сегодня в магазине можно выбрать качественные головоломки: кубики Рубика, мегаминксы, скьюбы, скваеры, пирамидки, многочисленные скиллтои и другие головоломки из дерева, металла, изменяющие форму и составные, а также аксессуары.

Мало кто не согласится с утверждением, что головоломка – отличный подарок. Это красивая и умная игрушка, полезная для интеллектуального развития как детей, так и взрослых. Играя с головоломкой, ребенок становится более усидчивым, внимательным и настойчивым, учится находить решения трудных задач, логически мыслить. Головоломка развивает координацию и мелкую моторику, что положительно влияет на работу головного мозга.

Если говорить о взрослых, то одним из преимуществ головоломки становится ее способность снимать психологическое и нервное напряжение. Головоломки стимулируют процессы мышления, становясь своеобразным тренажером для мозга, улучшают память, повышают настроение.

В Cut Corner Cubes работают увлеченные профессионалы, спидкуберы из разных стран. Они помогут посетителям сайта найти увлечение, подходящее конкретному человеку, обеспечат достойный выбор головоломки для себя или в подарок из более 1000 головоломок разного уровня сложности и аксессуаров к ним. В ассортименте интернет-магазина представлены современные и интересные головоломки самого высокого качества от лучших производителей мира.

Cut Corner Cubes не только реализует качественные головоломки, но и привлекает людей в движение спидкубинга – скоростной сборки шарнирных головоломок. Интернет-магазин принимает участие в организации различных чемпионатов по спидкубингу, создании необходимых обучающих материалов и поддерживает подобные интернет-ресурсы.