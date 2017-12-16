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В лесах области усилено патрулирование

Новости
В лесах области усилено патрулирование


В связи с наступлением новогодних праздников введен режим усиленной охраны хвойных насаждений, в особенности молодняков.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, в этот период государственные лесные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии и лесной охраны лесничеств инспектируют возможные места незаконных рубок. Рейды патрулирования проводятся с привлечением сотрудников полиции в рамках реализации утвержденного плана совместных межведомственных мероприятий по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. Также на всех основных дорогах в настоящее время организовано 6 стационарных и 14 передвижных постов, на которых совместно с сотрудниками ГИБДД производится проверка, автотранспорта перевозящего новогоднюю лесопродукцию.

Всего за истекший период на территории Саратовской области было проведено 114 рейдов патрулирования лесных участков в целях охраны хвойных насаждений от незаконных рубок. Кроме того, сотрудниками министерства и лесничеств в районах области ведется профилактическая и разъяснительная работа среди населения о недопустимости незаконной и бесконтрольной рубки хвойных насаждений, в том числе с целью заготовки новогодних елок, и ответственности, предусмотренной за нарушение лесного законодательства.

Минприроды напоминает, что за одно незаконно срубленное дерево породы сосна грозит штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей и полное возмещение ущерба виновным лицом. За два незаконно срубленных дерева породы сосна с ущербом на общую сумму 7 тысяч рублей и более наступает уголовная ответственность и наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

Фото http://khersonline.net