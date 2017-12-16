Детей отправят на родину Деда Мороза на специальном поезде
Более 1,5 тысяч детей планируется перевезти в дни новогодних каникул на Приволжской железной дороге.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 25 декабря для участия в Кремлевской елке отправятся 194 школьника из Саратовской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.
Кроме того, для перевозки организованных групп пассажиров, в том числе детских, на родину Деда Мороза – в Великий Устюг, назначен специальный туристический поезд по маршруту Саратов – Котлас – Саратов. Отправление из Саратова - 3 января.
Проезд детских групп осуществляется в самых современных вагонах. При их подготовке особое внимание уделяется состоянию оборудования и соблюдению установленных санитарных правил. На всех верхних полках вагонов установлены предохранительные скобы.
На железнодорожных вокзалах размещена информация о курсировании поездов с детьми, а также круглосуточно работают штабы, обеспечивающие отправление и встречу детей в специально выделенных залах ожидания.
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