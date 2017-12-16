16 декабря 2017 04:04 СУББОТА
Новости
21:22 | 15 декабря
Выбрать полезный и умный подарок для детей и взрослых поможет CCCSTORE
18:00 | 15 декабря
В лесах области усилено патрулирование
16:56 | 15 декабря
Детей отправят на родину Деда Мороза на специальном поезде
16:01 | 15 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
15:09 | 15 декабря
FxPro стала номинантом премии IAFT Awards в категории «Лучший брокер Европы»
14:18 | 15 декабря
В Красноармейском районе в огне погиб мужчина
13:21 | 15 декабря
ПГК увеличила погрузку в границах Приволжской железной дороги на четверть
12:33 | 15 декабря
Рабочая молодежь Саратова сыграет в КВН
11:42 | 15 декабря
Жительница Аткарска обвиняется в убийстве любовника
10:49 | 15 декабря
В СГК имени Л.В.Собинова готовят "Историю любви"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Детей отправят на родину Деда Мороза на специальном поезде

Новости
Детей отправят на родину Деда Мороза на специальном поезде


Более 1,5 тысяч детей планируется перевезти в дни новогодних каникул на Приволжской железной дороге.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, 25 декабря для участия в Кремлевской елке отправятся 194 школьника из Саратовской и Волгоградской областей, а также Республики Калмыкия.

Кроме того, для перевозки организованных групп пассажиров, в том числе детских, на родину Деда Мороза – в Великий Устюг, назначен специальный туристический поезд по маршруту Саратов – Котлас – Саратов. Отправление из Саратова - 3 января.

Проезд детских групп осуществляется в самых современных вагонах. При их подготовке особое внимание уделяется состоянию оборудования и соблюдению установленных санитарных правил. На всех верхних полках вагонов установлены предохранительные скобы.

На железнодорожных вокзалах размещена информация о курсировании поездов с детьми, а также круглосуточно работают штабы, обеспечивающие отправление и встречу детей в специально выделенных залах ожидания.

Фото http://закупкиюг.рф