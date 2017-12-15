FxPro стала номинантом премии IAFT Awards в категории «Лучший брокер Европы»
Номинацию в категории «Лучший брокер Европы» в рамках премии IAFT Awards получила компания FxPro. Премию учредило Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ), членами которой являются более 200 000 участников. Онлайн-брокер FxPro приглашает принять участие в открытом голосовании всех, у кого есть торговый опыт с компанией.
Для FxPro 2017 год стал богатым на приятные и полезные события. FxPro открыл в Дубае новое представительство, а также компания стала обладателем двух новых лицензий – SIA (Багамские острова) и DFSA (Дубай), добавив их к числу своих европейских лицензий. Среди достижений – получение престижной награды «Лучший форекс брокер 2017» от Shares Awards.
FxPro продолжила взаимодействие с трейдерами, запустив для них серию образовательных вебинаров, что вызвало со стороны участников программы немало благодарных отзывов. Появились у FxPro новые торговые инструменты, среди которых – BTCUSD. Теперь трейдеры получили возможность вести торговлю биткоином с высокой скоростью.