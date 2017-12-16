Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе сегодня, 15 декабря 2017, c 10.30 до 18.00 снижены параметры подачи холодной воды в дома №№14, 16, 18, 20 по ул. Чернышевского, №№7 и 9 по 4-му пр. Чернышевского.
Для работ УК ООО «Ремком» на внутренних коммуникациях жилого дома №16 по ул. Куприянова сегодня с 10.40 до окончания работ ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Куприянова; Центральная; 1-й, 2-й и 4-й Вольские пр.; пр. Строителей (дома №№2, 2а, 4, 6); Шехурдина (дома №№36 и 36а).
Сведения об изменении параметров подачи холодной воды направлены: ЕДДС города; администрациям города и соответствующего района; теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭГК», ПАО «Т Плюс», ООО «Энергосбыт», АО «Теплосервис» и др.).