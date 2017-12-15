В Красноармейском районе в огне погиб мужчина

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14 декабря в 05 ч. 46 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Мордово Красноармейского района. Площадь пожара составила 96 кв.м. При разборе конструкций был найден погибший мужчина 1967 г.р. На тушение выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.14 декабря в 08 ч. 00 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в с. Старая Порубежка Пугачевского района. Площадь пожара составила 74 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.14 декабря в 16 ч. 36 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании надворных построек на Московском шоссе в Ленинском районе. Площадь пожара составила 75 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.14 декабря в 20 ч. 10 м. на пульт «01» поступил сигнал пожаре в частном доме в с. Усатово Краснокутского района. Горел частный дом и надворные постройки на площади 120 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.15 декабря в 01 ч. 06 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Чапаева в Кировском районе. Площадь пожара составила 35 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 18 человек личного состава, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.