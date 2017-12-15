ПГК увеличила погрузку в границах Приволжской железной дороги на четверть

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Грузооборот филиала вырос на 32%, до 5,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) увеличилась с 13% до 15%.Основную номенклатуру составили нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, черные металлы, цемент и кокс.«Положительная динамика погрузки – результат постоянного мониторинга подходов груза, оперативного содействия грузовладельцу в предоставлении дополнительных средств выгрузки и трудовых ресурсов. Активная работа по оперированию вагонным парком позволила с начала года сократить простой вагонов под выгрузкой с 5,4 до 4 суток и высвободить 340 дополнительных вагонов», – пояснил директор филиала Сергей Титков.В январе-ноябре 2017 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос на 52% по отношению к 2016 году, до 1,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 36%, до 700 тыс. тонн, черных металлов – на 3,5%, до 600 тыс. тонн, цемента – на 35%, до 500 тыс. тонн, кокса – в 2,5 раза, до 176 тыс. тонн.Объем внутренних перевозок Саратовского филиала ПГК вырос на 23%, до 3,4 млн тонн. Объем экспорта увеличился на 50%, до 800 тыс. тонн.Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.Для справки:АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.