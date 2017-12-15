15 декабря 2017 17:55 ПЯТНИЦА
Новости
16:01 | 15 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
15:09 | 15 декабря
FxPro стала номинантом премии IAFT Awards в категории «Лучший брокер Европы»
14:18 | 15 декабря
В Красноармейском районе в огне погиб мужчина
13:21 | 15 декабря
ПГК увеличила погрузку в границах Приволжской железной дороги на четверть
12:33 | 15 декабря
Рабочая молодежь Саратова сыграет в КВН
11:42 | 15 декабря
Жительница Аткарска обвиняется в убийстве любовника
10:49 | 15 декабря
В СГК имени Л.В.Собинова готовят "Историю любви"
09:56 | 15 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в шествии снеговиков
09:00 | 15 декабря
На границе с Казахстаном задержано более центнера мясных консервов
18:00 | 14 декабря
В Энгельсе состоялась акция "Сосудистый патруль"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

ПГК увеличила погрузку в границах Приволжской железной дороги на четверть

Новости
ПГК увеличила погрузку в границах Приволжской железной дороги на четверть

Саратовский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 11 месяцев 2017 года увеличил погрузку на 27% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 4,2 млн тонн.

Грузооборот филиала вырос на 32%, до 5,8 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок по Приволжской железной дороге (ПривЖД) увеличилась с 13% до 15%.

Основную номенклатуру составили нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, черные металлы, цемент и кокс.

«Положительная динамика погрузки – результат постоянного мониторинга подходов груза, оперативного содействия грузовладельцу в предоставлении дополнительных средств выгрузки и трудовых ресурсов. Активная работа по оперированию вагонным парком позволила с начала года сократить простой вагонов под выгрузкой с 5,4 до 4 суток и высвободить 340 дополнительных вагонов», – пояснил директор филиала Сергей Титков.

В январе-ноябре 2017 года объем погрузки нефти и нефтепродуктов вырос на 52% по отношению к 2016 году, до 1,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 36%, до 700 тыс. тонн, черных металлов – на 3,5%, до 600 тыс. тонн, цемента – на 35%, до 500 тыс. тонн, кокса – в 2,5 раза, до 176 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок Саратовского филиала ПГК вырос на 23%, до 3,4 млн тонн. Объем экспорта увеличился на 50%, до 800 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций ПривЖД в адрес грузополучателей РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья через порты Черного и Балтийского морей.

Для справки:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.