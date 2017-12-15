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Рабочая молодежь Саратова сыграет в КВН

Новости


17 декабря в 18:00 2017 года на базе Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова пройдет первая Игра КВН среди работающей молодежи Саратовской области.

В Игре примут участие команды крупных предприятий области, таких как: АО «Научно- производственное предприятия «Алмаз», ООО «Бош Пауэр Тулз», ООО «Газпром трансгаз Саратов» и другие.

Организатором выступает Саратовская региональная молодежная общественная организация содействия профессиональному развитию молодежи «Объединение молодых специалистов Саратовской области» при поддержке министерства молодежной политики, спорта и туризма области.