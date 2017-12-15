Жительница Аткарска обвиняется в убийстве любовника
Аткарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области продолжает расследование уголовного дела по обвинению 43-летней жительницы города Аткарска по факту убийства сожителя.
По версии следствия, 11 декабря 2017 года примерно в 13 часов 00 минут обвиняемая вместе с 51-летним сожителем находилась в доме, расположенном в городе Аткарске, где они распивали спиртное. Во время застолья между ними внезапно возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленница в кратчайшие сроки задержана полицией.
Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.