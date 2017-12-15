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Саратовцев приглашают принять участие в шествии снеговиков

Новости



Планируется, что в нем примут участие 1,5 тысяч участников из всех районов города.

Шествие пройдет в следующее воскресенье, 23 декабря. В 16.30 его участники стартуют сразу с двух сторон: от магазина "Детский мир" на пр. Кирова и от ул. Октябрьской (пересечение с ул. Волжской). Они пройдут по проспекту Кирова и пешеходной зоне на ул. Волжской до Театральной площади, где состоится церемония открытия главной новогодней елки города Саратова.

В рамках ее открытия будет организован танцевальный флешмоб. Затем зрители встретят главного персонажа приближающихся праздников – Деда Мороза, который торжественно въедет на сказочной карете на площадь, поздравит саратовцев и гостей нашего города с Новым 2018 годом.

В финале мероприятия знаменитый "Рождественский караван" одного из известных производителей прибудет в Саратов и сделает остановку на Театральной площади. Саратовцы увидят легендарные новогодние грузовики, украшенные яркими лампочками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото http://nversia.ru