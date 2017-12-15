Саратовцев приглашают принять участие в шествии снеговиков

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Шествие пройдет в следующее воскресенье, 23 декабря. В 16.30 его участники стартуют сразу с двух сторон: от магазина "Детский мир" на пр. Кирова и от ул. Октябрьской (пересечение с ул. Волжской). Они пройдут по проспекту Кирова и пешеходной зоне на ул. Волжской до Театральной площади, где состоится церемония открытия главной новогодней елки города Саратова.В рамках ее открытия будет организован танцевальный флешмоб. Затем зрители встретят главного персонажа приближающихся праздников – Деда Мороза, который торжественно въедет на сказочной карете на площадь, поздравит саратовцев и гостей нашего города с Новым 2018 годом.В финале мероприятия знаменитый "Рождественский караван" одного из известных производителей прибудет в Саратов и сделает остановку на Театральной площади. Саратовцы увидят легендарные новогодние грузовики, украшенные яркими лампочками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Фото http://nversia.ru