На границе с Казахстаном задержано более центнера мясных консервов
Нелегальный ввоз груза на территории области пресекли пограничники на МАПП "Озинки".
По информации регионального управления Россельхознадзора, автомобиль, перевозивший через государственную границу из Республики Казахстан в Российскую Федерацию консервы мясные в количестве 105 кг, был выявлен 9 декабря.
В рамках межведомственного взаимодействия инспектором управления в ходе осмотра подконтрольного груза был установлен факт отсутствия ветеринарных сопроводительных документов.
По фактам нарушений владелец привлечен к административной ответственности. Груз возращен по месту выхода в Республику Казахстан.
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