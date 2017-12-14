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Балаковец подозревается в убийстве женщины и нападении на микрозаймовую организацию

Новости / ЧП
Балаковец подозревается в убийстве женщины и нападении на микрозаймовую организацию


Возбуждены уголовные дела.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 12 декабря в вечернее время в квартире дома на улице Вокзальной в Балакове обнаружено тело хозяйки 1967 года рождения. На нем имелись явные признаки насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями и сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к совершению данного преступления 25-летнего местного жителя, который в день убийства задержан в Марксе по подозрению в совершении разбойного нападения на микрофинансовую организацию. На его обуви и одежде обнаружены следы вещества бурого цвета. В ходе выяснения всех обстоятельств молодой человек пояснил, что в тот же день причинил телесные повреждения своей знакомой, проживающей в Балакове.

По версии следствия, утром 12 декабря подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел к потерпевшей, где между ними произошел конфликт. Женщина пригрозила вызвать сотрудников полиции. Это возмутило гостя, он взял молоток и несколько раз ударил хозяйку жилища по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Для дальнейшего расследования уголовные дела (по факту убийства и разбойного нападения) будут соединены в одно производство.

Фото http://www.vzsar.ru