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В Энгельсе состоялась акция "Сосудистый патруль"

Новости / Здоровье
В Энгельсе состоялась акция "Сосудистый патруль"


Мероприятие проведено областным центром медицинской профилактики в рамках реализации проекта "Здоровый регион".

По информации министерства здравоохранения области, акция прошла в общеобразовательной школе №14 г.Энгельса, где специалисты Центра здоровья провели прием педагогов образовательного учреждения.

Все желающие измерили артериальное давление, уровень холестерина крови, получили консультацию по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, рекомендации по здоровому образу жизни.

Все участники акции получили информационные материалы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.

В министерстве заверили, что мероприятия профилактической направленности в области будут продолжены.

Фото http://zdorovayagolova.ru