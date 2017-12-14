В Саратове пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Светофор"
С 16 по 18 декабря инспекторы ГИБДД будут проверять, как водители соблюдают требования сигналов регулирования дорожного движения.
Как сообщили в ведомстве, за 11 месяцев текущего года по причине нарушения этих требований на улицах Саратова произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 85 человек получили ранения. За этот период сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 2459 водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора.
В соответствии со ст. 12.12. КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила, быть внимательными и осторожными.
Фото http://www.province.ru