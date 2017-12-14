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Вклад Системы Coca-Cola в российскую экономику оценили эксперты ВШЭ

Новости
Вклад Системы Coca-Cola в российскую экономику оценили эксперты ВШЭ


Система Coca-Cola внесла существенный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики которые провели масштабное исследование деятельности компании с 2013 по 2016 годы. Согласно данным на 2016 год, общий размер инвестиций в экономику РФ с 1980 года, когда Coca-Cola вышла на рынок России, составляет 5,7 млрд долларов США. Как налогоплательщик, за 2013-2016 гг. компания перевела в бюджеты всех уровней 41,6 млрд рублей.

Сегодня Coca-Cola продолжает инвестировать. Как заявил ее гендиректор Стефанос Вафеидис, компания никогда не сомневалась в потенциале российского рынка, она была и останется одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Он также напомнил, что, несмотря на самые тяжелые кризисы, Coca-Cola ни разу не сворачивала производство в РФ, а постоянно развивалась, находя все новые возможности.

Как отмечают эксперты, Coca-Cola, заявляя о себе, как о крупнейшем инвесторе и налогоплательщике, еще является и одним из самых крупных работодателей. На ее предприятиях работает 9,6 тысяч человек. В настоящее время в России действует десять заводов компании, которые производят самые разные напитки под десятью популярными брендами. Более того, деятельность Coca-Coca способствует развитию смежных отраслей, в которых сегодня трудятся 65 тысяч человек. Компания сотрудничает с 600 местными поставщиками, неукоснительно придерживаясь правила максимально использовать российские продукты и товары в собственном производстве.

Согласно исследованию, Система Coca-Cola закупает 3% всего сахара, производимого в России, использует 90% российских ингредиентов, а также тару из пластика, стекла и алюминия. Деятельность компании поддерживает экономическую устойчивость страны, отмечает первый проректор ВШЭ, руководитель лаборатории социально-экономических исследований Вадим Радаев.

Источник: https://utro.ru/economics/2017/12/13/1347180.shtml