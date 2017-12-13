13 декабря 2017 23:28 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 декабря
«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж
17:07 | 13 декабря
В Саратовской области растут надои молока
16:15 | 13 декабря
На XV международной конференции «ПВХ. Итоги года 2017» представили современные разработки
15:59 | 13 декабря
В "Провинциальном салоне" прозвучат главы из "Евгения Онегина"
14:23 | 13 декабря
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено
13:41 | 13 декабря
Саратовская вокалистка стала лауреатом всероссийского конкурса в Сочи
13:11 | 13 декабря
Строительный аудит инвестиционных проектов ГК «Хевел» провела SEVERIN DEVELOPMENT
12:53 | 13 декабря
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%
12:00 | 13 декабря
Творческие встречи «Волшебный мир кулис» состоялись в Пушкинке
10:59 | 13 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж

Новости
«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж

Несколько франчайзинговых программ разработала «Первая мебельная фабрика» для расширения сети продаж.

К 2020 году компания рассчитывает открыть 300 салонов в наиболее крупных российских городах и странах СНГ, создав одну из самых больших дилерских сетей.

Стратегия работы с франчайзинговой моделью обусловлена реалиями рынка, отметил гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. Компания получает возможность диверсифицировать и масштабировать свой бизнес с минимальными затратами, а начинающие предприниматели, используя готовую бизнес-модель, смогут успешно организовать собственное дело.

Из 300 мебельных салонов 250 будут работать по франчайзингу. Часть из них – это салоны розничных продаж кухонь под брендом «Первая мебельная фабрика» в «среднем» и «среднем +» ценовых сегментах. Другие салоны будут реализовывать мебель премиум класса под брендом Bruno Piatti. Также компания готова работать с корпоративными заказчиками, изготавливая мебель для ресторанов, гостиниц, поликлиник, школ, музеев и других объектов, а также взаимодействовать с застройщиками, поставляя готовые комплекты мебели для квартир в новостройках.