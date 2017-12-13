«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж

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К 2020 году компания рассчитывает открыть 300 салонов в наиболее крупных российских городах и странах СНГ, создав одну из самых больших дилерских сетей.Стратегия работы с франчайзинговой моделью обусловлена реалиями рынка, отметил гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. Компания получает возможность диверсифицировать и масштабировать свой бизнес с минимальными затратами, а начинающие предприниматели, используя готовую бизнес-модель, смогут успешно организовать собственное дело.Из 300 мебельных салонов 250 будут работать по франчайзингу. Часть из них – это салоны розничных продаж кухонь под брендом «Первая мебельная фабрика» в «среднем» и «среднем +» ценовых сегментах. Другие салоны будут реализовывать мебель премиум класса под брендом Bruno Piatti. Также компания готова работать с корпоративными заказчиками, изготавливая мебель для ресторанов, гостиниц, поликлиник, школ, музеев и других объектов, а также взаимодействовать с застройщиками, поставляя готовые комплекты мебели для квартир в новостройках.