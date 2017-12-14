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В кино саратовским школьникам предлагают предсеансовое мероприятие "Математика - царица всех наук"

Новости
В кино саратовским школьникам предлагают предсеансовое мероприятие "Математика - царица всех наук"

Новое предсеансовое киномероприятие дополнило спектр услуг областного киновидеоцентра.

Первыми зрителями стали ученики 1-4-х классов лицея «Солярис» Кировского района Саратова. Это событие состоялось 12 декабря.

Ведущие рассказывают юным зрителям о происхождении названия и значении слова «математика», о том, почему математику считают «царицей всех наук», об удивительном сочетании простоты и сложности в ее изучении, важности точных математических расчетов и неразрывной связи этой науки с нашей повседневной жизнью.

Мероприятие проходит в интерактивном формате с использованием соответствующего видеоряда. В процессе ведущие общаются с аудиторией, участники отвечают на вопросы викторины, разгадывают загадки, рассуждают о необходимости внимательного изучения этой «всезнающей» науки, смотрят тематический мультфильм. Продолжительность мероприятия – 1 час.