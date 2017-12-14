В Саратовской области выявлены новые очаги бешенства животных
В поселках Ленинский (Озинский район) и Пригорки (Перелюбский район) с 12 декабря введен карантин по бешенству животных. Заболевание выявлено у павшей коровы и лисы.
"Ветеринарная служба провела необходимые мероприятия, предусмотренные правилами борьбы с бешенством. Трупы инфицированных животных уничтожены, территория очагов продезинфицирована. В указанных населенных пунктах проведена вынужденная вакцинация восприимчивого к вирусу поголовья. Иммунизации подвергнуто более 2 тысяч домашних и сельхозживотных.
На период карантина в этих поселках запрещен ввоз и вывоз животных. Ограничения будут действовать 2 месяца при условии отсутствия других случаев заболевания. Иначе карантин будет продлен.
Учитывая сложившуюся в настоящее время ситуацию по бешенству животных в регионе управление ветеринарии Правительства области информирует жителей о правилах защиты от заболевания. Памятка о правилах профилактики бешенства размещена на главной странице ведомственного сайта в сети Интернет", - сообщает региональное управление ветеринарии.