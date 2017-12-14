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За десять лет в Саратовской области выросли посевы пшеницы

Новости
За десять лет в Саратовской области выросли посевы пшеницы

Как сообщает пресс-служба регионального комитета статистики, итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года показали рост посевов в Саратовской области за минувшее десятилетие.

По словам руководителя комитета Вячеслава Сомова, по сравнению с данными предыдущей переписи 2006 года, в нашем регионе на 7% выросли посевные площади сельскохозяйственных культур: к 2016 году они достигли 3,7 млн. га. В частности, на 9% за 10 лет увеличились посевы пшеницы (1,2 млн. га), в 2,2 раза выросли посевы зернобобовых (147 тыс. га), почти в 2 раза выросли посевы масличных культур (1,4 млн. га), в 1,5 раза увеличились посевы овощных и бахчевых культур (почти 30 тыс. га).