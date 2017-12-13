На XV международной конференции «ПВХ. Итоги года 2017» представили современные разработки
Ежегодная XV международная конференция «ПВХ. Итоги года 2017» прошла 1-2 декабря в столичном отеле «Балчуг Кемпински Москва». Участники мероприятия обсудили новинки современных разработок в области оконных решений.
Компания «Модерн-Окна» (https://modern-okna.ru/) продемонстрировала новый оконный профиль REHAU BLITZ NEW. Решение имеет ряд преимуществ: повышенную защиту от взлома, глубину профиля 60 мм, два контура уплотнений для защиты от сквозняков, влаги и пыли, гладкую поверхность и элегантный дизайн наружных откосов профиля.
Оконная система GRAZIO, разработанная компанией Rehau, – еще одна новинка. Одно из важных достоинств – возможность эксплуатации в регионах с очень низкими температурными режимами, кроме того можно установить усиленные приборы запирания. В конструкции предусмотрены оригинальные механические соединители и фальцевые вкладыши, предполагается использование стандартного армирования.