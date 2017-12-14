В Балашове к новому году раскрасили общественный транспорт

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Участники акции - педагогические коллективы и учащиеся - с большой выдумкой подошли к созданию новогоднего настроения. Также классные коллективы подготовили поздравительные плакаты с наступающим Новым годом и Рождеством и для пассажиров. Всего руками педагогов и школьников в этом году к празднику было украшено 17 автобусов.В акции приняли участие более 250 учащихся 7-11 классов из 13 учебных учреждений Балашова и четырех сельских школ.Организаторы мероприятия рассказывают, что три года назад акция началась с оформления одного автобуса в районном центре. С каждым годом число транспортных единиц увеличивалось. В этом году их уже 17, причем, это не только городские машины, но и те, что обслуживают села района.