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В Балашове к новому году раскрасили общественный транспорт

Новости
В Балашове к новому году раскрасили общественный транспорт

В третий раз в городе Балашове прошла акция по украшению автобусов «Новогоднее настроение».

Участники акции - педагогические коллективы и учащиеся - с большой выдумкой подошли к созданию новогоднего настроения. Также классные коллективы подготовили поздравительные плакаты с наступающим Новым годом и Рождеством и для пассажиров. Всего руками педагогов и школьников в этом году к празднику было украшено 17 автобусов.

В акции приняли участие более 250 учащихся 7-11 классов из 13 учебных учреждений Балашова и четырех сельских школ.

Организаторы мероприятия рассказывают, что три года назад акция началась с оформления одного автобуса в районном центре. С каждым годом число транспортных единиц увеличивалось. В этом году их уже 17, причем, это не только городские машины, но и те, что обслуживают села района.