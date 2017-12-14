В Акадеопере открывается выставка «Ольга Колесникова – театральный художник по костюмам»

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Театральный художник, художник по костюмам Ольга Владимировна Колесникова окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.В настоящее время является художником по костюмам Саратовского академического театра оперы и балета. В качестве художника-постановщика постоянно сотрудничает с Саратовским ТЮЗом и другими театрами города – «Театром русской комедии», «Балаганчиком». Оформила в общей сложности 80 спектаклей – от красочных детских сказок до исторических драм и авангардных балетов. За костюмы к спектаклю «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (режиссёр – Артём Кузин) получила награду областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин» в 2016 году. Поставила шесть спектаклей с главным режиссером ТЮЗа Алексеем Логачевым в Саратове, Уфе, Барнауле. Их первая совместная работа в ТЮЗе, спектакль «Отрочество» на Малой сцене в 2016 году вошёл в long-list самых заметных спектаклей сезона по мнению экспертного совета Национальной премии «Золотая Маска».После совместной работы над «Собором Парижской богоматери» в ТЮЗе Киселева с питерским и московским режиссером Виктором Терелей поставила несколько спектаклей в Петрозаводске («Забавы доктора Ариэля», 2000 г.; «Чайка» А.П. Чехова, 2001 г.) и Санкт-Петербурге («Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина, 2002 г., театр Эрмитаж). В 2001 году за спектакль «Забавы доктора Ариэля» в Петрозаводске была удостоена театральной награды «Онежская маска» в номинации «Лучший сценограф сезона 2000/2001 года». В творческом дуэте с главным художником Театра оперы и балета, сценографом Сергеем Болдыревым создала костюмы к одноактному балету Кирилла Симонова «Стальной скок» на музыку Сергея Прокофьева, номинированному на Премию «Золотая Маска». Принимала участие в выставках Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева, Консерватории им. Л.В. Собинова, Театра оперы и балета и Государственного центрального театральном музея им. А.А. Бахрушина в Москве в 2015 году.В экспозицию выставки вошли эскизы костюмов, созданные Ольгой Колесниковой за последние десять лет, для постановок спектаклей в Саратове (Театр оперы, ТЮЗ им. Киселева), Барнауле, Уфе. Всего представлено более 60 работ, которые вызовут несомненный интерес публики по многим причинам. Во-первых, эскизы Ольги Владимировны - это виртуозно выполненные, прекрасные художественные работы.Во-вторых, каждый эскиз костюма - это не просто фасончик. Это характер, образ, потому что в каждом наброске уже заложена история персонажа. И, наконец, нынешняя выставка эскизов - тот редкий случай, когда практически каждый может еще раз заглянуть за «кулисы» спектакля и понять из чего же он складывается.После открытия экспозиции зрителей ждет приятный сюрприз – возможность посетить оперный спектакль «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини в своем лучшем составе: Чио-Чио-сан –Ольга Кочнева , Пинкертон –Илья Говзич, Сузуки – Марина Демидова.