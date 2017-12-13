В Саратовской области растут надои молока
По сообщению министерства сельского хозяйства области, в сельхозпредприятиях произведено 110,8 тыс. тонн молока.
Валовой надой молока за сутки составил 290 тонн, надой молока от коровы за сутки составляет 13,4 кг (+1,1 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 43,0 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (48 291 тонна), Базарно-Карабулакский (9 716 тонн), Татищевский (6319 тонн), Пугачевский (5602 тонны), Калининский (5 487 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на одну корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (23,7 кг), Энгельсского (16,8 кг), Саратовского (16,0 кг) и Калининского (13,5 кг) муниципальных районов.