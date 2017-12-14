СК устанавливает обстоятельство гибели мужчины на пожаре в Базарно-Карабулакском районе
Ночью 12 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в квартире частного дома, расположенного в одном из населенных пунктов Базарно-Карабулакского района.
После тушения огня в помещении комнаты обнаружено тело 45-летнего мужчины.
По данному факту Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, накануне мужчина пришел в гости к 68-летней хозяйке жилища, и они стали распивать спиртное. Предположительно, вследствие неосторожного обращения с огнем при курении, в доме произошло возгорание. Пожар заметили соседи, которые обратились в экстренные службы, а также самостоятельно стали его тушить. Местным жителям удалось спасти из горящего дома хозяйку домовладения, к сожалению, ее гость погиб на месте.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.