Строительный аудит инвестиционных проектов ГК «Хевел» провела SEVERIN DEVELOPMENT

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Это означает, что новые генерирующие объекты общей мощностью 64 МВт начали отпуск электроэнергии в сеть. Работа Пугачёвской, Орлов-Гайской и Исянгуловской СЭС ведется в 1-й ценовой зоне («Европа»), Майминской, Онгудайской и Бичурской – во 2-й («Сибирь»).Солнечные парки, расположенные в Саратовской области, Республиках Башкортостан, Алтай и Бурятия, построены в рамках масштабной инвестиционной программы по поддержке возобновляемой энергетике в России. Строительный аудит инвестиционных проектов был доверен компании SEVERIN DEVELOPMENT, которая ранее уже сотрудничала с группой компаний «Хевел» по другим СЭС.Руководитель департамента финансово-технического аудита СЕВЕРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ Сергей Прокаев рассказывает, что процесс создания солнечной электростанции включает в себя два этапа – непосредственное строительство объекта и монтаж измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) и системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИ АССО).«По завершении работ первого и второго этапов выполняются процедуры, связанные с локализацией объекта генерации из возобновляемых источников энергии, аттестацией солнечной электростанции в качестве объекта генерации и регистрацией групп точек поставки мощности в единой энергетической системе, – поясняет специалист. – Выполнение указанных мероприятий необходимо для получения солнечной электростанции права участия в работе на ОРЭМ».Также С. Прокаев отмечает, что целевой показатель степени локализации по всем объектам «Хевел» был подтвержден на необходимом уровне. При этом для обеих очередей Майминской СЭС он составил максимально возможные 100%.