В "Провинциальном салоне" прозвучат главы из "Евгения Онегина"
14 декабря в 16.00 в «Провинциальном салоне» музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского, завершая год памяти А.С.Пушкина, прозвучат четыре главы из романа «Евгений Онегин» и романсы на стихи А.С.Пушкина.
Студенты театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова (класс заведующего кафедры сценической речи А.И.Спириной) передадут свое видение гениального романа.
С гордостью отмечаем, что наш великий земляк Н.Г.Чернышевский в своих статья, посвященных творчеству и личности А.С.Пушкина, сумел раскрыть главное: Пушкин не только создал новую русскую публику – образованных людей, которые понял ценность и важность литературы для блага Родины.
Интересно, что исполнители стихотворного текста ровесники героев романа «Евгений Онегин».
Завершая год памяти А.С.Пушкина участники вечера услышат знакомые строфы и, придя домой, кто-то возьмет томик стихов любимого поэта.