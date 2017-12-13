13 декабря 2017 23:28 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 декабря
«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж
17:07 | 13 декабря
В Саратовской области растут надои молока
16:15 | 13 декабря
На XV международной конференции «ПВХ. Итоги года 2017» представили современные разработки
15:59 | 13 декабря
В "Провинциальном салоне" прозвучат главы из "Евгения Онегина"
14:23 | 13 декабря
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено
13:41 | 13 декабря
Саратовская вокалистка стала лауреатом всероссийского конкурса в Сочи
13:11 | 13 декабря
Строительный аудит инвестиционных проектов ГК «Хевел» провела SEVERIN DEVELOPMENT
12:53 | 13 декабря
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%
12:00 | 13 декабря
Творческие встречи «Волшебный мир кулис» состоялись в Пушкинке
10:59 | 13 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовская вокалистка стала лауреатом всероссийского конкурса в Сочи

Новости


Вчера на «Роза Хутор» прошел заключительный этап всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!»

В этот вечер на сцену вышли 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Саратовскую область на Всероссийском уровне представила вокалистка Надежда Точилкина. Она исполнила композицию о своей малой Родине, любви и добре.

По итогам выступления наша землячка вошла в тройку финалистов всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!».

«Сколько было подготовки, сил и переживаний, но все не зря! Я безумно рада, что мне удалось достойно представить Саратовскую область на всероссийской сцене. Это еще раз доказывает, что молодежь Саратова - талантливая молодежь!" - сказала после концерта вокалистка.