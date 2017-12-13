Саратовская вокалистка стала лауреатом всероссийского конкурса в Сочи

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В этот вечер на сцену вышли 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Саратовскую область на Всероссийском уровне представила вокалистка Надежда Точилкина. Она исполнила композицию о своей малой Родине, любви и добре.По итогам выступления наша землячка вошла в тройку финалистов всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!».«Сколько было подготовки, сил и переживаний, но все не зря! Я безумно рада, что мне удалось достойно представить Саратовскую область на всероссийской сцене. Это еще раз доказывает, что молодежь Саратова - талантливая молодежь!" - сказала после концерта вокалистка.