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Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%

Новости
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%

В январе-ноябре 2017 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 11,4 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 25,2%. Погрузка в ноябре 2017 года составила более 905 тыс. тонн.

С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+31% к январю - ноябрю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (+11,8%);

- строительных грузов – 986,8 тыс. тонн (в 1,3 раза больше);

- цемента – 650,2 тыс. тонн (+20,2%);

- зерна – 1,1 млн тонн (в 1,6 раз больше);

- черных металлов – более 685 тыс. тонн (+1,5%).

Снижение отмечается по химикатам и соде – 64,9 тыс. тонн (-23 %).