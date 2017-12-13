Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%
В январе-ноябре 2017 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 11,4 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 25,2%. Погрузка в ноябре 2017 года составила более 905 тыс. тонн.
С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:
- нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (+31% к январю - ноябрю 2016 года);
- химических и минеральных удобрений – 1,8 млн тонн (+11,8%);
- строительных грузов – 986,8 тыс. тонн (в 1,3 раза больше);
- цемента – 650,2 тыс. тонн (+20,2%);
- зерна – 1,1 млн тонн (в 1,6 раз больше);
- черных металлов – более 685 тыс. тонн (+1,5%).
Снижение отмечается по химикатам и соде – 64,9 тыс. тонн (-23 %).