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Творческие встречи «Волшебный мир кулис» состоялись в Пушкинке

Новости / Культура
Творческие встречи «Волшебный мир кулис» состоялись в Пушкинке

11 и 12 декабря в Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина состоялись творческие встречи «Волшебный мир кулис» с детским писателем, актером, членом Союза писателей России, лауреатом Международного конкурса имени С.В.Михалкова Геннадием Киселевым (г.Москва). Встречи прошли в рамках сотрудничества с Российским фондом культуры.

Геннадий Анатольевич – автор книг для детей. В 2008 году стал лауреатом Международного конкурса имени С.В.Михалкова за лучшую книгу для подростков (третье место): «Кулисы или…Посторонним вход разрешён!».

В течение двух дней состоялось четыре встречи для читателей библиотеки. Ребята смогли задать вопросы и лично пообщаться с Геннадием Анатольевичем. Вопросы были о книгах и театре, когда были написаны первые произведения и как он пришел в театр. Учащиеся Восточно-европейского лицея г.Саратова подарили писателю вестник Лицея.

Все встречи прошли ярко, необычно в дружественной атмосфере. Писатель также провёл для ребят небольшие мастер-классы по актёрскому мастерству. Те из ребят, которые ещё не были знакомы с творчеством писателя, после встречи решили обязательно прочитать его книги.
И, конечно же, после каждой встречи была фотография на память и раздача автографов.

На выставке «Я люблю театр», специально организованной к встречам писателя, были представлены произведения Г.Киселева из фондов Пушкинской библиотеки.