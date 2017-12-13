13 декабря 2017 23:28 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 декабря
«Первая мебельная фабрика» запустила франчайзинговую модель для расширения продаж
17:07 | 13 декабря
В Саратовской области растут надои молока
16:15 | 13 декабря
На XV международной конференции «ПВХ. Итоги года 2017» представили современные разработки
15:59 | 13 декабря
В "Провинциальном салоне" прозвучат главы из "Евгения Онегина"
14:23 | 13 декабря
Электроснабжение в Новобурасском районе полностью восстановлено
13:41 | 13 декабря
Саратовская вокалистка стала лауреатом всероссийского конкурса в Сочи
13:11 | 13 декабря
Строительный аудит инвестиционных проектов ГК «Хевел» провела SEVERIN DEVELOPMENT
12:53 | 13 декабря
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 25,2%
12:00 | 13 декабря
Творческие встречи «Волшебный мир кулис» состоялись в Пушкинке
10:59 | 13 декабря
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских водопроводных сетях сегодня, 13 декабря 2017, снижены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города:

- с 11.45 до 20.00 – дома №№10-28 (четные номера домов) по улице Осипова;

- с 11.50 до 17.00 – дома №№114 и 116 по ул. Политехническая, №113 по ул. Б.Садовая; №1 по Беговому проезду.

Сведения о снижении параметров подачи холодной воды направлены: ЕДДС города; администрациям города и соответствующего района; теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭГК», ПАО «Т Плюс», ООО «Энергосбыт», АО «Теплосервис» и др.).

МУПП «Саратовводоканал» приносит потребителям свои извинения за возможные неудобства.