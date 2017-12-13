Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
В связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских водопроводных сетях сегодня, 13 декабря 2017, снижены параметры подачи холодной воды следующим потребителям города:
- с 11.45 до 20.00 – дома №№10-28 (четные номера домов) по улице Осипова;
- с 11.50 до 17.00 – дома №№114 и 116 по ул. Политехническая, №113 по ул. Б.Садовая; №1 по Беговому проезду.
Сведения о снижении параметров подачи холодной воды направлены: ЕДДС города; администрациям города и соответствующего района; теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭГК», ПАО «Т Плюс», ООО «Энергосбыт», АО «Теплосервис» и др.).
МУПП «Саратовводоканал» приносит потребителям свои извинения за возможные неудобства.