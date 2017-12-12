Рост поголовья отмечен в животноводческом комплексе Саратовской области

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"Лидером по увеличению поголовья КРС стал Александрово-Гайский район, поголовья овец и коз - Питерский и Турковский районы. Эти данные были озвучены на прошедшем совещании у заместителя Председателя Правительства области Алексея Стрельникова.По оценкам специалистов к концу года поголовье крупного рогатого скота в регионе превысит 488 тыс. голов, овец и коз - 560 тыс., домашней птицы - 6 млн. 300 тыс.Однако есть в области районы, где отмечено снижение поголовья КРС, в их числе - Питерский, Ртищевский, Ивантеевский, Балтайский. В последнем также стало меньше овец и коз.На совещании детально разобрали причины создавшегося положения в этих районах. Профильные специалисты районных администраций по животноводству приступили к выработке комплекса мер по сохранению поголовья скота на вверенных им участках. Проблем с кормовой базой в год рекордного урожая, по заверению аграриев, быть не может.Алексей Стрельников поставил задачу представителям сельскохозяйственного комплекса районов, где отмечено снижение поголовья, в течение двух недель составить «дорожную карту» по росту показателей отрасли и увеличению количества сельскохозяйственных животных".