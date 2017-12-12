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Завершился региональный этап конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"

Новости


9 декабря 2017 года в концертном зале Регионального центра поддержки одаренных детей состоялось торжественное награждение победителей первого (регионального) этапа ХIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

В церемонии награждения приняли участие сопредседатели жюри первый заместитель министра культуры Саратовской области Т.В.Астафьева, Высокопреосвященнейший Лонгин, Митрополит Саратовский и Вольский и 66 победителей Первого (регионального) этапа ХIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Юным художникам вручили дипломы, грамоты и ценные подарки.

Митрополит Лонгин поздравил победителей и выразил пожелание родителям и преподавателям, присутствующим в зале, продолжать расширять детский кругозор, чтобы дети напитывали свои бессмертные души через искусство и познавали Божий мир во всей полноте.

В рамках церемонии награждения прозвучала концертная программа. Победителей приветствовали юные музыканты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся музыкальных школ, детских школ искусств Саратова и Энгельса: Суликова Юлия и Терпугова Анастасия (Детская музыкальная школа №3, г.Саратов, преподаватели – Иванова Т.Б., Баркова И.А., концертмейстеры – Лихт И.В., Суликова М.Д.), Ясинская Виктория (Детская школа искусств №4 ЭМР, преподаватель – Торманова О.В., концертмейстер – Шарова Г.А.).

В завершении концертной программы в исполнении Павлова Филиппа, учащегося Музыкально-эстетического лицея им.Альфреда Гарриевича Шнитке Энгельсского муниципального района (преподаватель – Соловова П. М.) позвучала «Элегия» С.В.Рахманинова.