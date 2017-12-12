12 декабря 2017 23:02 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 12 декабря
Рост поголовья отмечен в животноводческом комплексе Саратовской области
17:07 | 12 декабря
Завершился региональный этап конкурса детского творчества "Красота Божьего мира"
16:07 | 12 декабря
Участники фестиваля-конкурса "Город кино-2017" отмечены специальными дипломами
15:19 | 12 декабря
Новогодние каникулы продлятся десять дней
14:21 | 12 декабря
приняли участие во всероссийском форуме добровольцев
13:21 | 12 декабря
За минувшие сутки в регионе ликвидировано семь пожаров
12:31 | 12 декабря
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодние туры в Португалию по цене обычных
11:39 | 12 декабря
"Спартак" (Москва) в Саратове!
10:48 | 12 декабря
Рыбный промысел может оказаться под угрозой аукционной системы распределения квот
09:56 | 12 декабря
Открывается выставка, посвященная совершившим подвиг детям
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодние туры в Португалию по цене обычных

Новости
Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодние туры в Португалию по цене обычных

Компания «Лузитана Сол» объявила о распродаже последних мест в групповые туры в Португалию на Новый год.

Стоимость такая же, как у регулярных туров. Заезд 29 декабря 2017 г. Продолжительность — 9 полных дней и 8 ночей. Перелет обеспечивает крупнейший авиаперевозчик TAP Air Portugal в удобное для пассажиров время, когда до и из аэропорта в Москве можно доехать на автобусе или Аэроэкспрессе. Багаж до 23 кг входит в стоимость.

Две программы для разных интересов

1. Отдых в Синтре и Лиссабоне — новинка от туроператора, рассчитанная на расслабленный отдых в Новогодние каникулы. В программе две экскурсии для знакомства с главными архитектурными, природными и гастрономическими достопримечательностями страны. Можно заказать дополнительные экскурсии в соответствии с новогодним графиком, погулять самостоятельно или посвятить время шопингу на распродажах после Рождества.

2. Отдых в Лиссабоне, Порту и Фатиме — любимый тур постоянных клиентов (программа обновлена). Экскурсии проводятся ежедневно с охватом практически всей территории туристической Португалии. При проживании в отеле Фатимы Steyler Congress SPA 4* бесплатно предоставляется час в бассейне.

Во всех турах гарантируется предоставление трансфера от и до отеля, экскурсионное обслуживание на русском языке, проживание в отелях 3* или 4* (с завтраками) на выбор туристов. Дополнительно можно заказать обеды и ужины — обходится дешевле, чем на месте. В обе программы включены дегустации.

Новогодний ужин с трансферами заказывается по желанию в одном из двух ресторанов на выбор.

Кратко о туроператоре «Лузитана Сол»

Компания занялась организацией и проведением групповых, индивидуальных и ВИП-туров в Португалию и на острова Кабо-Верде для туристов из РФ с 2005 года. Для перевозок используется комфортабельный транспорт компании. Группы и индивидуальных туристов сопровождают гиды, отлично владеющие русским языком. Полная информация о продуктах туроператора размещена на сайте lusitanasol.ru: описания программ, новости Португалии, Кабо-Верде и компании, полезные статьи.

Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.

Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.

e-mail: admin@LusitanaSol.com

ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).