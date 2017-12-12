Туроператор «Лузитана Сол»: Новогодние туры в Португалию по цене обычных
Компания «Лузитана Сол» объявила о распродаже последних мест в групповые туры в Португалию на Новый год.
Стоимость такая же, как у регулярных туров. Заезд 29 декабря 2017 г. Продолжительность — 9 полных дней и 8 ночей. Перелет обеспечивает крупнейший авиаперевозчик TAP Air Portugal в удобное для пассажиров время, когда до и из аэропорта в Москве можно доехать на автобусе или Аэроэкспрессе. Багаж до 23 кг входит в стоимость.
Две программы для разных интересов
1. Отдых в Синтре и Лиссабоне — новинка от туроператора, рассчитанная на расслабленный отдых в Новогодние каникулы. В программе две экскурсии для знакомства с главными архитектурными, природными и гастрономическими достопримечательностями страны. Можно заказать дополнительные экскурсии в соответствии с новогодним графиком, погулять самостоятельно или посвятить время шопингу на распродажах после Рождества.
2. Отдых в Лиссабоне, Порту и Фатиме — любимый тур постоянных клиентов (программа обновлена). Экскурсии проводятся ежедневно с охватом практически всей территории туристической Португалии. При проживании в отеле Фатимы Steyler Congress SPA 4* бесплатно предоставляется час в бассейне.
Во всех турах гарантируется предоставление трансфера от и до отеля, экскурсионное обслуживание на русском языке, проживание в отелях 3* или 4* (с завтраками) на выбор туристов. Дополнительно можно заказать обеды и ужины — обходится дешевле, чем на месте. В обе программы включены дегустации.
Новогодний ужин с трансферами заказывается по желанию в одном из двух ресторанов на выбор.
Кратко о туроператоре «Лузитана Сол»
Компания занялась организацией и проведением групповых, индивидуальных и ВИП-туров в Португалию и на острова Кабо-Верде для туристов из РФ с 2005 года. Для перевозок используется комфортабельный транспорт компании. Группы и индивидуальных туристов сопровождают гиды, отлично владеющие русским языком. Полная информация о продуктах туроператора размещена на сайте lusitanasol.ru: описания программ, новости Португалии, Кабо-Верде и компании, полезные статьи.
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
e-mail: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).